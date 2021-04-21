Пожар в промзоне под Петербургом локализован

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Пожар в промзоне в Ломоносовском районе Ленинградской области локализован, сообщает пресс-служба МЧС России.

" В 02.30 пожар на площади 2 тыс. кв. м был локализован", - говорится в сообщении.

К тушению пожара было привлечено 26 человек и 6 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало, уточнили в МЧС.

Ранее сообщалось, что на территории промзоны на Волхонском шоссе на площади 2 тыс. кв. метров горит строительный мусор.