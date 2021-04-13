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Итальянский институт договорился с РФ об исследовании "Спутника V"

Итальянский институт договорился с РФ об исследовании "Спутника V"
Фото: АР/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Руководство итальянского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спаланцани подписало меморандум о сотрудничестве с российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, что позволит провести в Италии испытания вакцины "Спутник V" от COVID-19, сообщает во вторник газета Il Sole 24 Ore.

"Область Лацио и институт "Спаланцани" подписали соглашение о научном сотрудничестве. Это даст возможность, наконец, провести испытания "Спутника V", - сказал директор итальянского института Франческо Вайя.

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Планируется, что итальянские специалисты совместно с российскими коллегами, среди прочего, изучат эффективность "Спутника V" против опасных штаммов коронавируса, например, бразильского, южноафриканского, британского. Также ученые намерены выяснить, насколько эффективно применять вторую дозу "Спутника V" для иммунизации людей, которые в качестве первой прививки получили препарат от AstraZeneca или иные используемые сейчас в ЕС вакцины.

Планируется, что на начальном этапе исследований российская сторона поставит в Италию 100 доз вакцины. В общей сложности в испытаниях примут участие 600 добровольцев.

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Италия Спутник V

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