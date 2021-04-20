Кишинёв открестился от слухов о молдавском паспорте Александра Петрова

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Россиянину Александру Петрову не выдавался паспорт на имя гражданина Молдавии Николая Попы, заявили в молдавском Агентстве государственных услуг, в котором хранится база данных всех видов молдавских документов.

В Агентстве заявили "Интерфаксу", что гражданин с идентификационными данными Николая Попы, родившийся 18.07.1979, не зарегистрирован в Государственном регистре, а паспорт с номером A3194368 был выдан на имя другого человека, родившегося в другой день.

Агентство госуслуг провело собственное расследование по поводу паспорта, выданного на это имя, после того, как 17 апреля полиция Чехии объявила в розыск предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба Минобороны России Александра Петрова и Руслана Боширова.

В Чехии их подозревают в причастности к двум взрывам на складе боеприпасов в октябре и декабре 2014 года. Этих же людей британские власти подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в 2018 г. По информации Bellingcat и The Inside, их настоящие имена - Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

По данным чешских властей, подозреваемые использовали российские паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова, а также молдавский паспорт на имя Николае Попы и паспорт Таджикистана на имя Руслана Табарова.

Дипломатический скандал Праги и Москвы

17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

МИД РФ объявил в ответ 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персона нон грата. В Кремле 20 апреля заявили, что российская сторона не намерена проверять факт поездки россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в 2014 году в Чехию, поскольку считает обвинения, выдвинутые чешскими властями, абсурдными.