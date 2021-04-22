Что случилось этой ночью: четверг, 22 апреля

Готовность Байдена признать геноцид армян в Османской империи, обвинение в деле о заговоре против Лукашенко, задержания на протестах в Москве

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Джо Байден готов признать геноцид армян в Османской империи в 1915 году, узнала The Wall Street Journal. По сведениям издания, об этом будет объявлено в ходе выступления в субботу, приуроченного ко дню памяти. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее предупреждал, что заявление о геноциде навредит отношениям двух стран.

- Четырем фигурантам дела о планировании покушения на Александра Лукашенко предъявлено обвинение в заговоре с целью захвата власти. В КГБ отметили, что все задержанные "дают признательные показания и сотрудничают со следствием". Также там заявили, что ФСБ о деле проинформировали "за 12 часов до старта завершающего этапа этих мероприятий" - то есть до задержания в Москве одного из обвиняемых.

- Столичная ОНК сообщила о задержании 20 человек на акции в Москве, в том числе одного несовершеннолетнего. На задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях. Союз журналистов России сообщил о задержании на акциях в российских городах десяти сотрудников СМИ.

- Минобороны РФ в четверг проводит в Крыму межвидовые учения в рамках внезапной проверки боеготовности. В район маневров вышли российские военные корабли. Наземная военная техника и личный состав также направлены к месту проведения учений на полигоне "Опук".

- Испанский Бильбао не примет матчи чемпионата Европы по футболу. Местные власти заявили, что стадион "Сан-Мамес" в Бильбао без объяснения причин был исключен из числа арен, на которых будут проходить матчи Евро-2020.