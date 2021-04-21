Задержанным по делу о заговоре против Лукашенко предъявили обвинение

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Четырем задержанным по делу о подготовке покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко предъявлено обвинение в заговоре с целью захвата власти, заявил начальник отдела следственного управления белорусского Комитета государственной безопасности (КГБ) Константин Бычек в эфире телеканала "Беларусь 1".

Он добавил, что задержанные "дают признательные показания и сотрудничают со следствием".

По его словам, один из фигурантов дела - Юрий Зенкович - пытался завербовать военнослужащих, "готовых за денежное вознаграждение участвовать в свержении власти силовым способом". "Сейчас он находится в следственном изоляторе, как я уже отметил, ему предъявлено обвинение, вину в инкриминируемом преступлении он признал в полном объеме, сейчас активно дает показания обо всех обстоятельствах совершенных им противоправных действий", - сказал Бычек.

Зенковича задержали в Москве 11 апреля и передали белорусским властям. Он был активистом партии БНФ - старейшей оппозиционной организации Белоруссии. В середине 2000-х уехал в США. Кроме белорусского, имеет также американское гражданство. После отъезда продолжал активно участвовать в политической жизни Белоруссии, пытался выдвигать свою кандидатуру на пост президента на выборах 2020 года.

Бычек добавил, что оперативно-разыскные мероприятия в отношении участников заговора продолжались более полугода.

Лукашенко 17 апреля заявил, что на него и его сыновей готовилось покушение. По утверждению белорусского президента, его убийство одобрило высшее политическое руководство США. ФСБ РФ в тот же день сообщила, что помогла предотвратить госпереворот в Белоруссии на 9 мая.

Белорусская оппозиция сочла заявления о попытке госпереворота провокацией российских и белорусских спецслужб.

В среду президент РФ Владимир Путин посетовал, что Запад оставил без адекватной реакции якобы планировавшееся покушение на главу Белоруссии Александра Лукашенко.

В Белом доме заявление Лукашенко о планах властей США совершить на него покушение назвали безосновательными.