Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:51Заразились
на 21.04В России 4 727 125+8 271В мире 142 952 845+854 425

Задержанным по делу о заговоре против Лукашенко предъявили обвинение

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Четырем задержанным по делу о подготовке покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко предъявлено обвинение в заговоре с целью захвата власти, заявил начальник отдела следственного управления белорусского Комитета государственной безопасности (КГБ) Константин Бычек в эфире телеканала "Беларусь 1".

Он добавил, что задержанные "дают признательные показания и сотрудничают со следствием".

По его словам, один из фигурантов дела - Юрий Зенкович - пытался завербовать военнослужащих, "готовых за денежное вознаграждение участвовать в свержении власти силовым способом". "Сейчас он находится в следственном изоляторе, как я уже отметил, ему предъявлено обвинение, вину в инкриминируемом преступлении он признал в полном объеме, сейчас активно дает показания обо всех обстоятельствах совершенных им противоправных действий", - сказал Бычек.

Зенковича задержали в Москве 11 апреля и передали белорусским властям. Он был активистом партии БНФ - старейшей оппозиционной организации Белоруссии. В середине 2000-х уехал в США. Кроме белорусского, имеет также американское гражданство. После отъезда продолжал активно участвовать в политической жизни Белоруссии, пытался выдвигать свою кандидатуру на пост президента на выборах 2020 года.

Бычек добавил, что оперативно-разыскные мероприятия в отношении участников заговора продолжались более полугода.

Лукашенко 17 апреля заявил, что на него и его сыновей готовилось покушение. По утверждению белорусского президента, его убийство одобрило высшее политическое руководство США. ФСБ РФ в тот же день сообщила, что помогла предотвратить госпереворот в Белоруссии на 9 мая.

Белорусская оппозиция сочла заявления о попытке госпереворота провокацией российских и белорусских спецслужб.

В среду президент РФ Владимир Путин посетовал, что Запад оставил без адекватной реакции якобы планировавшееся покушение на главу Белоруссии Александра Лукашенко.

В Белом доме заявление Лукашенко о планах властей США совершить на него покушение назвали безосновательными.

Белоруссия КГБ Александр Лукашенко

Новости
Пандемия коронавируса

Полиция Берлина разогнала демонстрацию противников COVID-ограничений

Полиция Берлина разогнала демонстрацию противников COVID-ограничений

Елизавета II поблагодарила всех за поддержку в свой первый день рождения без мужа

В Чехии задержали не менее пяти подозреваемых в работе на разведку РФ

В Чехии задержали не менее пяти подозреваемых в работе на разведку РФ

Заместителя посла США в Москве вызвали в МИД РФ

Заместителя посла США в Москве вызвали в МИД РФ
Послание президента

Путин предупредил организаторов провокаций против РФ о последствиях

Королева Елизавета II отмечает 95-летие в трауре по супругу

Королева Елизавета II отмечает 95-летие в трауре по супругу

За российский сегмент МКС после 2025 года будут отвечать партнеры

Зеленский подписал закон о новом виде военной службы

Зеленский подписал закон о новом виде военной службы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');