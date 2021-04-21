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Союз журналистов России сообщил о задержании на акциях 10 сотрудников СМИ

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Союз журналистов России (СЖР) сообщает о задержании десятка журналистов в ходе освещения ими несанкционированных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального в разных регионах России, что на порядок меньше, чем во время прошлых протестных акций. Об этом сообщается на сайте СЖР.

Согласно сообщению, в Элисте был задержан главный редактор оппозиционного издания "Современная Калмыкия" Валерий Бадмаев, которого обвиняют "в призывах к несогласованной протестной акции в поддержку оппозиционного политика".

В Кемерово был задержан журналист "Радио Свобода" (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Андрей Новашов, у которого с собой было редакционное задание, в Иркутске задержали корреспондента "Сибирь. МБХ медиа" Игоря Голято, а в Уфе - журналиста портала UFA1 Артема Супонькина. Все трое были отпущены без протоколов.

Корреспонденток "Медиазоны" Юлию Сугуеву и Барият Идрисову тоже отпустили после задержания из махачкалинского отдела полиции без протокола. Кроме того, силовики пришли еще к одной журналистке "Медиазоны" Ольге Ромашовой.

В Казани задержан корреспондент "Ъ-Казань" Глеб Меркин. Его увезли в ОВД, несмотря жилет, бейдж и редакционное задания, наличие которых у журналистов требует Роскомнадзор.

"В Воронеже трое силовиков унесли на руках корреспондента Sota.Vision Федора Орлова, несмотря на наличие пресс-карты, жилетки и пр., который сейчас находится в ОВД. В Казани задержали корреспондента Sota.Vision Булата Хайруллина "под предлогом отсутствия в редакционном задании места, где тот должен находиться", сейчас он на свободе", - отмечается в сообщении на сайте СЖР.

В Союзе отметили, что число задержанных журналистов сократилось "на порядок", связав это с требованием к сотрудникам СМИ носить ярко-зеленые жилеты и бейджи при освещении митингов.

СЖР Алексей Навальный

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