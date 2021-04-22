В Киеве сочли, что РФ не добьется подачи воды из Украины в Крым даже силой

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Киеве заявляют, что России не удастся восстановить водоснабжение Крыма с украинской территории ни при каких условиях, даже силовым путем.

"Это будет очень дорогая история для России. И здесь главный вопрос - зачем? Так просто воду они (россияне - ИФ) не получат, даже силовым способом. Им предстоит пролить кровь российских солдат", - заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в четверг.

По его словам, России нужно будет дойти до Днепра, на север Украины, чтобы контролировать воду для Крыма, а это "нереально, поскольку придется захватить полстраны".

Кроме того, как отметил Резников, России, чтобы пойти на силовые меры, следует иметь значительно больший военный контингент. "Давайте так. Официальные данные, которые опровергают россияне, у них вооруженные силы - это миллион солдат, на всю Российскую Федерацию, на 144 млн населения и всю их территорию. Им же надо еще держать границы и прочее. Какой контингент им надо иметь, чтобы атаковать? Вы же знаете, что защищаясь, достаточно иметь меньший состав", - пояснил министр.

Он отметил, что на Украине официальный контингент - 250 тыс. человек, согласно публичным данным Вооруженных сил Украины. "Плюс 50 тысяч Нацгвардии. Плюс добавьте сюда тех, кто уже через фронт прошли, если не ошибаюсь, 460 тыс. наших граждан. Я уже не говорю о других украинцах, которые тоже будут защищать свою землю", - сказал Резников.

Отвечая на вопрос о возможности наступления РФ на Украину в связи со стягиванием российских войск вблизи украинских границ, министр заявил, что "не чувствует по разным факторам, что должно быть это наступление".

"Откровенное вторжение в Украину - это уже будет совершенно вопиющая и открытая попытка изменения мирового порядка. Россияне потеряют очень много денег: они потеряют "Северный поток 2", они потеряют любые варианты финансирования и тому подобное. То есть мир вынужден будет жестко отреагировать", - считает Резников.

По его мнению, пересечение РФ "красных линий" заставит правительства соседних стран и стран-партнеров Украины действовать более жестко и решительно.

В целом, как полагает Резников, идея России - это федерализация Украины, создание на территории страны неспокойной зоны, предотвращение вхождения Киева в НАТО и ЕС.

Водная проблема Крыма

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в течение 2021-го.

Симферополь, курортные Ялта и Алушта и поселки вблизи них получают воду по графику: в первых двух регионах вода подается, в основном, по 6 часов в сутки, в последнем - по 10. Между тем, с 20 апреля время подачи в Алуште урежут вдвое. Когда позволяют дополнительные источники, Ялта подает воду круглосуточно.

Севастополь осенью 2020-го ввел режим повышенной готовности.

Правительство РФ разработало план по обеспечению Крыма водой, он включает 14 мероприятий, среди которых - бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей. Кабмин РФ обещает добавить еще порядка 3 млрд рублей на решение водных проблем в Крыму.