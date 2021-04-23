Байден второй раз за день похвалил идеи Путина по сохранению климата

Президент США Джо Байден Фото: Anna Moneymaker-Pool/Getty Images

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден второй раз за пятницу дал позитивный комментарий по поводу выступления президента РФ Владимира Путина на саммите по климату.

"Несмотря на то, что у меня с президентом Путиным есть разногласия по ряду тем, я восхищен тем, что он говорит о том, как сокращать выбросы углекислого газа", - сказал Байден.

Он подчеркнул, что при всех разногласиях "обе страны могут сотрудничать и сделать что-то, что принесет пользу всем".

Ранее Байден на саммите подчеркнул, что "был воодушевлен выступлением Путина вчера по поводу мирового сотрудничества в отношении (сокращения выбросов - ИФ) углекислого газа".

Накануне специальный посланник президента по климату Джон Керри заявил, что Путин изложил достойные идеи на климатическом саммите, США могли бы рассмотреть их для перспективы совместного сотрудничества.

Российский лидер, выступая на саммите в четверг, 22 апреля, подчеркнул, что Россия заинтересована в активизации международных усилий для решения проблемы парниковых газов. "От успеха этих усилий во многом зависит судьба всей нашей планеты. Считаем, что надежной правовой основой для создания работы государств по контролю и сокращению эмиссии парниковых газов служат универсальные договоренности, достигнутые по линии ООН", - сказал он. Президент заверил, что Россия "со всей серьезностью подходит к реализации своих международных обязательств в данной сфере".

По словам Путина, Россия намерена наращивать объемы утилизации попутного газа, продолжит программу экологической модернизации экономики.