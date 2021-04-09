Европейский регулятор начал искать связь еще одной вакцины с тромбозом

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) сообщило, что начало искать предполагаемую связь между вакцинацией препаратом Johnson & Johnson от COVID-19 и случаями тромбоза у привитых этой вакциной.

Этим занялся комитет EMA по оценке фармакологических рисков PRAC. Появления сообщений о тромбоэмболических осложнениях после вакцинации в ЕМА назвали "настораживающим сигналом".

У агентства есть данные о четырех подобных случаях: один зафиксировали во время клинических испытаний и три - уже при вакцинации в США, где один из привившихся умер.

Вакцина Johnson & Johnson используется пока только в США. В ЕС она получила одобрение 11 марта 2021 года, однако применять ее еще не начали.

PRAC расследует случаи возникновения тромбов и определит, не затребует ли EMA новую информацию по препарату.

Телеканал Sky News отмечает, что Великобритания ранее заказала 30 млн доз препарата, но он еще не получил одобрения со стороны британских надзорных ведомств.

Два центра массовой вакцинации в штатах Северная Каролина и Колорадо (США) временно закрылись ранее на этой неделе после того, как некоторые люди испытали неблагоприятные последствия после получения укола Johnson & Johnson. При этом побочные реакции были зарегистрированы всего у 0,62% из всех вакцинированных в Колорадо.

Представитель Johnson & Johnson заявил, что компания тщательно рассматривает любые сообщения о нежелательных явлениях у людей, получивших их вакцину.

Вакцина компании Johnson & Johnson предусматривает введение препарата только одной дозой.

Ранее сообщалось о возникновении тромбоза у тех, кто привился вакциной производства AstraZeneca. Ряд стран отказались от ее использования, а ЕМА рекомендовало включить риск образования тромбов в перечень возможных побочных эффектов от вакцинации.