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В ЕС анонсировали саммит по проблемам отношений с РФ, климата и пандемии

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил о планах провести в Брюсселе очный саммит ЕС, в повестку которого войдут отношения Евросоюза с Россией, сообщил его пресс-секретарь Баренд Лейтц.

"Во вторник, 25 мая, председатель Европейского совета созовет саммит Европейского союза в Брюсселе с физическим присутствием (участников) по темам: COVID-19, климат и Россия", - написал Лейтц в твиттере в пятницу.

Кроме этого, Мишель объявил о проведении саммита ЕС-США в Брюсселе в июне.

"Я рад объявить вместе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен о встрече на высшем уровне ЕС-США с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом во время его поездки в Брюссель в июне", - сообщил Мишель твиттере.

Он обозначил темы саммита: "Восстановление сильного альянса ЕС и США, а также объединение усилий для борьбы против COVID-19, в защиту климата, безопасности и многосторонности".

ЕС РФ США

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