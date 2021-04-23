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Захарова посоветовала балтийским дипломатам "начать прикидывать", кого вышлют

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Россия ответит на высылку дипломатов из стран Балтии, пообещала официальный представитель МИДа Мария Захарова.

"В нашем ответе власти этих стран могут не сомневаться. Их дипломаты уже могут начать прикидывать, кому из них придется паковать вещи", - сказала она журналистам.

Ранее в пятницу стало известно, что в знак солидарности с Чехией Литва вышлет двух сотрудников российского посольства, Латвия и Эстония - по одному.

В четверг Словакия из тех же соображений выслала трех российских дипломатов.

Взаимная высылка дипломатов с Чехией продолжается с 17 апреля, когда чешское правительство обвинило российскую разведку в причастности к подрыву склада с боеприпасами в Чехии в 2014 году и выслало 18 российских дипломатов. Затем чешский МИД призвал союзников по Евросоюзу и НАТО высылать российских дипломатов в знак солидарности.

Теперь Москва и Прага приводят к паритету численность посольств: в миссиях останется по семь дипломатов, 25 человек административно-технического персонала и 19 нанятых на месте. В результате персонал российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов и 46 административно-технических работников, а в посольстве Чехии в Москве останется еще на 16 дипломатов и 4 административно-технических сотрудников меньше, также будут вынуждены уйти 91 сотрудник, принятый на месте.

МИД Мария Захарова Литва Латвия Эстония Чехия Прага Москва

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