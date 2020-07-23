Установлен новый рекорд скорости полета к МКС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-15" установил новый рекорд по скорости полета к Международной космической станции, сообщили в "Роскосмосе".

"Время полета составило 03:18:35", - сообщили в пресс-службе госкопорации.

Предыдущий рекорд был установлен грузовым кораблем "Прогресс МС-14" в апреле 2020 года, продолжительность его полета к станции составила 3 часа 20 минут.

На борту корабля находится 2,6 тонны грузов, в том числе более 600 кг топлива для дозаправки и 420 кг воды, а также баллоны с кислородом и другие грузы, необходимые для дальнейшей эксплуатации станции в пилотируемом режиме.

Подготовка к пуску проходила на фоне новой вспышки коронавируса в городе Байконур, куда уже прибыли несколько самолетов "Роскосмоса" с врачами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, оборудованием и медикаментами.

Кроме того, в понедельник, во время вывоза ракеты на стартовый комплекс площадки № 31 специалисты обнаружили неисправность электродвигателя домкрата второго основания силового пояса стартового комплекса. Он был оперативно заменен при температуре воздуха 40 градусов, это позволило продолжать подготовку к пуску в соответствии с графиком.

В настоящее время на борту МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американские астронавты Крис Кэссиди, Даглас Херли и Роберт Бенкен.