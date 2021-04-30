Президенты Киргизии и Таджикистана договорились о встрече в мае

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон по телефону обсудили меры по скорейшей деэскалации ситуации на границе и договорились об очной встрече во второй половине мая, сообщает пресс-служба киргизского лидера в пятницу.

"Садыр Жапаров особо подчеркнул, что киргизская сторона настроена решать межгосударственные вопросы путем диалога и поддерживать стабильную ситуацию на киргизско-таджикском участке государственной границы. Он выразил уверенность, что взаимовыгодное сотрудничество между Киргизией и Таджикистаном будет и впредь поступательно и плодотворно развиваться на основе традиционной и многовековой дружбы и добрососедства между народами", - отметили в пресс-службе.

По информации аппарата президента Киргизии, главы государств договорились решить сложившуюся ситуацию исключительно мирным путем. Переговоры правительственных делегаций сторон по делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы состоятся 1 мая на территории Баткенской области.

Между тем глава МИД Киргизии Эрмек Кыштобаев заявил на пресс-конференции в пятницу, отвечая на вопрос "Интерфакса", что вопрос введения миротворческих сил на границу с Таджикистаном не рассматривается.

Он также сообщил, что Киргизия и Таджикистан не обменивались нотами протеста в связи с вооруженным конфликтом на границе двух стран.

Киргизско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - неделимитированные участки.

28 апреля произошла стычка между пограничниками на киргизско-таджикской границе, а уже 29 апреля киргизские и таджикские силы вступили в вооруженный конфликт, обвинив друг друга в эскалации ситуации.

Как сообщил в пятницу "Коммерсантъ", таджикская сторона решила установить камеры видеонаблюдения на территории участка "Головной водораздел", чтобы не допустить ограничения доступа к воде. Пограничный отряд Киргизии потребовал приостановить работу по установке видеокамер. Стороны не пришли к единому мнению, что привело к обострению конфликта с применением оружия.

По последним данным Минздрава Киргизии, в ходе перестрелки за медицинской помощью обратились 154 человека, 31 человек погиб.