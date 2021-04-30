Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:04Заразились
на 30.04В России 4 805 288+8 731В мире 150 520 466+897 602

Президенты Киргизии и Таджикистана договорились о встрече в мае

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон по телефону обсудили меры по скорейшей деэскалации ситуации на границе и договорились об очной встрече во второй половине мая, сообщает пресс-служба киргизского лидера в пятницу.

"Садыр Жапаров особо подчеркнул, что киргизская сторона настроена решать межгосударственные вопросы путем диалога и поддерживать стабильную ситуацию на киргизско-таджикском участке государственной границы. Он выразил уверенность, что взаимовыгодное сотрудничество между Киргизией и Таджикистаном будет и впредь поступательно и плодотворно развиваться на основе традиционной и многовековой дружбы и добрососедства между народами", - отметили в пресс-службе.

По информации аппарата президента Киргизии, главы государств договорились решить сложившуюся ситуацию исключительно мирным путем. Переговоры правительственных делегаций сторон по делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы состоятся 1 мая на территории Баткенской области.

Между тем глава МИД Киргизии Эрмек Кыштобаев заявил на пресс-конференции в пятницу, отвечая на вопрос "Интерфакса", что вопрос введения миротворческих сил на границу с Таджикистаном не рассматривается.

Он также сообщил, что Киргизия и Таджикистан не обменивались нотами протеста в связи с вооруженным конфликтом на границе двух стран.

Киргизско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - неделимитированные участки.

28 апреля произошла стычка между пограничниками на киргизско-таджикской границе, а уже 29 апреля киргизские и таджикские силы вступили в вооруженный конфликт, обвинив друг друга в эскалации ситуации.

Как сообщил в пятницу "Коммерсантъ", таджикская сторона решила установить камеры видеонаблюдения на территории участка "Головной водораздел", чтобы не допустить ограничения доступа к воде. Пограничный отряд Киргизии потребовал приостановить работу по установке видеокамер. Стороны не пришли к единому мнению, что привело к обострению конфликта с применением оружия.

По последним данным Минздрава Киргизии, в ходе перестрелки за медицинской помощью обратились 154 человека, 31 человек погиб.

Хроника 29 – 30 апреля 2021 годаПограничный конфликт Таджикистана и Киргизии
Киргизия Таджикистан Садыр Жапаров Эмомали Рахмон

Новости по теме

Новости

На "Евровидение-2021" допустят до 3,5 тыс. зрителей

Пограничный конфликт Таджикистана и Киргизии

Премьер Киргизии прервал визит в РФ из-за конфликта на границе с Таджикистаном

Премьер Киргизии прервал визит в РФ из-за конфликта на границе с Таджикистаном
Пограничный конфликт Таджикистана и Киргизии

В Киргизии сообщили об увеличении числа жертв конфликта на границе

Пограничный конфликт Таджикистана и Киргизии

В Киргизии сообщили о прекращении стрельбы на границе с Таджикистаном

Всех организованных туристов из Турции и Танзании вернули в РФ

Пограничный конфликт Таджикистана и Киргизии

До 10 граждан Таджикистана погибли в конфликте на границе с Киргизией

До 10 граждан Таджикистана погибли в конфликте на границе с Киргизией

Минск направил в США просьбу о правовой помощи по делу о госперевороте

Пограничный конфликт Таджикистана и Киргизии

Бишкек надеется к вечеру урегулировать конфликт на границе с Таджикистаном

Пандемия коронавируса

В Индии выявили 386 452 новых случая COVID-19 за сутки

В Индии выявили 386 452 новых случая COVID-19 за сутки

Во Франции выявили первые случаи заражения индийским штаммом COVID-19

Во Франции выявили первые случаи заражения индийским штаммом COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');