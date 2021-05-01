Киргизия заметила передвижение военной техники за таджикской границей

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU -Таджикская сторона перекрыла дорогу в местности Торт-Кочо в Баткенской области Киргизии, Пограничная служба Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) зафиксировала на территории Таджикистана передвижение военной техники в направлении таджикско-киргизской госграницы.

По сообщению пресс-службы ПС ГКНБ, обстановка на киргизско-таджикском участке утром в субботу характеризуется как относительно напряженная.

Ранее в Пограничной службе Киргизии сообщали, что перестрелок на киргизско-таджикском участке государственной границы за прошедшую ночь не зафиксировано.

28 апреля между пограничниками на киргизско-таджикской границе произошла стычка из-за установки видеокамер таджикской стороной на территории участка "Головной водораздел". Пограничный отряд Киргизии потребовал приостановить установку видеокамер. В итоге около 150 человек начали закидывать друг друга камнями.

29 апреля киргизские и таджикские силы вступили в вооруженный конфликт, обвинив друг друга в эскалации ситуации.

По последним данным, с киргизской стороны пострадали 154 человека, погиб 31 человек.

Вечером в четверг стороны договорились о прекращении огня. Крупных боестолкновений не отмечалось, но при этом фиксировались локальные перестрелки.