В Childhood Trust предупредили о психологических проблемах у детей из-за пандемии

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Детская благотворительная организация Childhood Trust выразила обеспокоенность психологическим состоянием здоровья у детей после пандемии коронавируса и введенных для борьбы с ней мер, сообщает BBC News в понедельник.

Согласно докладу организации, многие дети столкнулись с серьезными психологическими проблемами, в том числе посттравматическим стрессовым расстройством.

На ухудшение их психологического состояния влияет страх из-за "риска заразиться вирусом, заразить своих близких или потерять тех, кого они любят", отмечают авторы доклада. По их мнению, растет число детей и молодежи, у которых наблюдается депрессия, беспокойство или чувство одиночества.

"Из-за вводимых ограничений дети и молодежь проводят больше времени дома с семьями, это увеличивает возможность того, что они станут свидетелями домашнего насилия и/или им придется терпеть эмоциональное или физическое насилие от рук членов своей семьи", - пишет организация.

В Childhood Trust также подчеркивают, что дети, живущие в бедных семьях, столкнулись с проблемами недоедания и невозможности продолжить обучение в дистанционном формате из-за отсутствия необходимых технических устройств и интернета.

Childhood Trust - британская благотворительная организация, сотрудничающая с более чем 200 детскими организациями. Ее сотрудники занимаются сбором средством, реализуют волонтерские программы и помогают детям, живущим за чертой бедности.

Согласно данным портала Worldometer, за время пандемии в мире заразилось коронавирусом более 9 млн человек. Около 471 тыс. человек скончалось, еще 4,8 млн выздоровели.