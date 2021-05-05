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Меркель порадовалась решению США не сокращать число военных в Германии

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - ФРГ приветствует отказ США сократить контингент в ФРГ, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы очень рады и ценим, что вооруженные силы США и дальше останутся в Германии, мы приветствуем тот факт, что планы по переброске не осуществились", - сказала Меркель в среду в Берлине в ходе интернет-конгресса, посвященного трансатлантическим связям.

США ранее сообщили, что не будут сокращать военное присутствие в ФРГ, а, напротив, увеличат его на 500 человек.

Ранее издание Politico сообщало, что жители баварского города Фильзек были обеспокоены возможными экономическими последствиями ухода войск США из расположенной неподалеку базы.

По подсчетам местных властей, ежегодное экономическое влияние на город от работы расположенных на его территории тренировочных комплексов для военнослужащих оценивается примерно в 650 млн евро.

Politico отмечал, что в ближайшие годы именно Фильзек, расположенный недалеко от границы с Чехией, сильнее всего ощутил бы на себе последствия вывода американских войск. Похожие проблемы были бы и в некоторых других немецких городах.

Ранее американское военное командование планировало вывести из ФРГ 12 тыс. военнослужащих. Экс-президент США Дональд Трамп собирался оставить в ФРГ 25 тыс. военных. В Пентагоне заявляли, что одобренный Трампом вывод из Германии американских военных и их передислокация усилят "сдерживание" России и укрепят НАТО. По мнению военного ведомства, передислокация из ФРГ усилит США на Черном море.

Германия США Ангела Меркель

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