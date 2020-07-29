США сокращают свой контингент в ФРГ для укрепления НАТО и более эффективного противостояния России

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Пентагон в среду объявил о решении вывести из ФРГ примерно 12 тысяч американских военнослужащих, половина из которых вернется на родину.

При этом 5,6 тысячи военных перебазируются в другие страны Европы. Ожидается, что в основном они будут размещены в Италии и Бельгии.

"Нынешний план EUCOM предполагает вывод почти 11,9 тысячи военнослужащих из Германии – (снижение численности контингента - ИФ) с 36 тыяч до 24 тысяч военнослужащих", – заявил глава Пентагона Марк Эспер.

Кроме того, вооруженные силы США перенесут штаб своего европейского командования из Штутгарта в Германии в Бельгию.

Укрепление НАТО и сдерживание РФ

В Пентагоне указали, что подобный процесс начнется в ближайшие недели и будет стоить США несколько миллиардов долларов.

В американском военном ведомстве отметили, что реализация плана EUCOM будет руководствоваться пятью основными принципами – усиление возможностей США и НАТО по сдерживанию России, укрепление НАТО, восстановление доверия между союзниками, улучшение стратегической гибкости и забота о военнослужащих, оказавшихся затронутыми этими изменениями, и их родственниках.

Эспер заявил, что передислокация американских военнослужащих в Европе, среди прочего, позволит разместить дополнительные силы ближе к черноморскому региону.

"Эскадрилья истребителей и элементы истребительного авиакрыла будут передислоцированы (из ФРГ - ИФ) в Италию, они будут перемещены ближе к региону Черного моря и активнее проводить там операции, а также обеспечивать ротационное развертывание на юго-восточном фланге НАТО", – сказал Эспер журналистам.

Трамп и предыстория решения

В США пошли на такой шаг из-за того, что Германия, будучи членом НАТО, по мнению Вашингтона, выделяет недостаточно денег на оборону.

Американский лидер Дональд Трамп неоднократно критиковал ФРГ за то, что Берлин не выделяет необходимые 2% от ВВП с этой целью. Он отмечал, что если Германия увеличит оборонный бюджет, то он готов вернуть военных в ФРГ.

В среду Трамп вновь заявил, что "США тратят на Германию много денег, они пользуются привилегиями от нас, в сфере торговли, в военной сфере", тогда как ФРГ со своей стороны тратила слишком мало на оборону.

"Германия нарушила правила. Они не платили взносы, они не платили их взносы в НАТО. Им еще далеко (до 2% - ИФ). Они годами были далеко (от 2%), и у них и сейчас нет и намерения платить эти деньги. И поэтому Соединенные Штаты лишают их привилегий", - сказал Трамп.

О своем решении сократить контингент американских военнослужащих в ФРГ американский лидер объявил еще в июне.

Реакция

После заявления Пентагона генсек НАТО Йенс Столтенберг указал, что США провели консультации со своими союзниками по альянсу перед тем, как объявить о выводе 12 тысяч американских военных из Германии.

Он отметил, что данное решение "подчеркивает неизменную приверженность Соединенных Штатов НАТО и европейской безопасности".

"Мир и безопасность в Европе важны для безопасности и процветания Северной Америки, и, поскольку мы сталкиваемся с более непредсказуемым миром, мы становимся сильнее и укрепляем нашу безопасность, когда мы вместе", – отметил Столтенберг.

Между тем, американский сенатор-республиканец Митт Ромни резко раскритиковал решение Пентагона, назвав его "большой ошибкой" и "подарком России". Недовольство решением выразили и конгрессмены-республиканцы.

"Это пощечина в лицо другу и союзнику в тот момент, когда мы, напротив, должны сближаться в наших взаимных обязательствах, чтобы сдерживать российскую и китайскую агрессию", – отметил Ромни.

В свою очередь телеканал CNN, например, указал на отсутствие логики в обосновании плана США из-за того, что Вашингтон решил отправить военнослужащих из ФРГ в те страны, которые так же, как и Германия, не тратят 2% от ВВП на оборону.

"План, представленный Пентагоном в среду, предполагает передислокацию эскадрильи истребителей и двух батальонов из Германии в Италию, которая тратит только 1,22% от ВВП на оборону. А штаб-квартира Европейского командования ВС США переносится из Германии в Бельгию, которая выделяет лишь 0,93% от ВВП на оборону", – говорилось в сообщении телеканала.

Возможные варианты

Эспер не исключил, что по мере выполнения плана, в него могут вноситься корректировки.

В частности, по словам главы Пентагона, если будет достигнуто соглашение – "как только Варшава согласится", то передислоцированных американских военных могут направить в Польшу и в страны Балтии.

В Литве приветствовали это заявление. Литовский президента Гитанас Науседа заявил, что особо благоприятно оценивает намерения США направить в Балтийские страны больше военных, и отметил, что Литва готова принять военных США.

"Новости об упомянутой США возможности перевода части военных в Балтийские страны я оцениваю особо позитивно. Решение подтверждает четкое и твердое обязательство Соединенных Штатов поддерживать безопасность в Балтийском регионе. Надеюсь, что эти решения помогу еще более укрепить эффективность сдерживания и обороны", - отметил Науседа в присланном агентству BNS комментарии.