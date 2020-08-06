В баварском Фильзеке посчитали убытки от вывода войск США

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Жители баварского города Фильзек обеспокоены возможными экономическими последствиями ухода войск США из расположенной неподалеку базы, пишет европейское издание Politico.

По подсчетам местных властей, ежегодное экономическое влияние на город от работы расположенных на его территории тренировочных комплексов для военнослужащих оценивается примерно в 650 млн евро.

По словам мэра Ханса-Мартина Шертла, если тысячи американцев покинут город, то "цены на недвижимость, определенно, начнут падать, потому что спрос не будет таким же высоким, как предложение".

Он отметил, что многие местные жители сейчас живут на средства, которые они получают от сдачи в аренду своих домов американцам.

В компании, занимающейся продажей машин для военных из США, также считают, что вывод военных "окажет значительное влияние на регион". К примеру, местные автодилеры специально импортируют привычные для американцев модели машин из США, вносят в них модификации для соответствия стандартам ЕС, а затем – продают своим американским клиентам.

Хозяйка отеля, расположенного в Фильзеке, Сабина Кедерер со своей стороны заявила, что этот шаг ударит по гостиничной сфере города, так как около 80% гостей обычно "так или иначе связаны с американцами или это сами американцы",

Значительная часть продуктовых магазинов и ресторанов также зависят от посетителей-американцев. К примеру, один из местных стейкхаусов предлагает в меню килограммовый стейк. Местные жители такую огромную порцию не заказывают, зато она приходится по вкусу американцам.

Politico отмечает, что в ближайшие годы именно Фильзек, расположенный недалеко от границы с Чехией, сильнее всего ощутит на себе последствия вывода американских войск. В то же время, похожие проблемы будут и в некоторых других немецких городах.

Американское военное командование объявило 29 июля о своем решении вывести из ФРГ 12 тыс. военнослужащих.

Как сообщили в Пентагоне, согласно плану, 6,4 тыс. военных вернутся на родину, а 5,6 тыс. перебазируются в другие страны Европы. Этот процесс предполагалось начать в ближайшие недели. Ожидалось, что в основном американские военные разместятся в Италии и Бельгии.

Также в Пентагоне заявили, что если будет достигнуто соглашение, то американских военных направят в Польшу и в страны Балтии.

15 июня президент США Дональд Трамп объявил, что решил сократить американский воинский контингент в ФРГ. Он пояснил, что намерен оставить в Германии 25 тыс. военных.

Американский лидер тогда отметил, что принял такое решение, потому что считает, что Германия выделяет недостаточно денег на оборону и таким образом – подводит НАТО. По его словам, если Берлин увеличит оборонный бюджет, он вернет всех военных на территорию Германии.

В Пентагоне в июле заявили, что одобренный президентом США Трампом вывод из Германии американских военных и их передислокация усилят "сдерживание" России и укрепят НАТО.