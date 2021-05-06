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Украина попросит у США антиснайперские технологии и системы ПВО

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба планирует обсудить с ним военную поддержку.

В частности, украинская сторона запросит системы противовоздушной обороны и антиснайперские технологии, сказал Кулеба в интервью CNN.

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"Речь идет не только о получении их из Соединенных Штатов, но и о покупке их в Соединенных Штатах. Мы хотим, чтобы это партнерство работало в обоих направлениях. Оно должно быть взаимовыгодным", - добавил министр.

Блинкен в полночь 6 мая прибыл в Киев. В рамках визита он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, другими официальными лицами и представителями украинского гражданского общества.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время встречи с Блинкеном планирует обсудить помощь, которую США могут предоставить Украине в процессе проведения реформ, а также ряд экономических вопросов, особенно в энергетической сфере.

Украина США

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