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США перебросили в Катар еще два B-52 для прикрытия вывода войск из Афганистана

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В Катар прибыли еще два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress, общее их количество там достигло шести единиц, следует из мониторинга западных авиационных ресурсов.

Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщало, что на авиабазу Эль-Удейд в Катаре в конце апреля прибыли четыре стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, которые будут участвовать в операции прикрытия начавшегося вывода американских войск и сил коалиции из Афганистана.

По имеющимся данным, дополнительная пара B-52H Stratofortress отправлена в Катар из состава 5-го бомбардировочного крыла с базы Майнот, штат Северная Дакота.

После трансатлантического перелета они прошли над странами Восточной Европы – Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией, Болгарией, а также Грецией, а затем над Средиземным морем повернули в сторону Ближнего Востока. Там маршрут их полета проходил над Израилем, Иорданией, Саудовской Аравией, Кувейтом, Персидским заливом к юго-западу от Ирана и Катаром.

Официального сообщения ВВС США о переброске очередных двух американских стратегических бомбардировщиков в Катар пока нет.

Тем временем, ранее переброшенные в Катар стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H Stratofortress уже начали патрульные полеты над Афганистаном. В них задействованы также истребители-бомбардировщики из состава палубной авиации американского авианосца Dwight Eisenhower, находящегося в акватории Аравийского моря.

США Катар Афганистан

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