Британские эксперты не увидели влияния алкоголя на эффективность прививок от COVID

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В Великобритании не нашли пока доказательств отрицательного влияния алкоголя на эффективность прививки против COVID-19, сообщили во вторник в британском регуляторе лекарственных средств.

"Нет никаких доказательств, что употребление алкоголя влияет на эффективность вакцин против COVID-19. Мы рекомендуем всем обеспокоенным этим вопросом обсудить этот вопрос с лечащим врачом", - говорится в заявлении Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения.

В соцсетях британцы, между тем, активно обсуждают вопрос о том, нужно ли воздерживаться от алкоголя в течение двух недель после прививки.