Вакцинация спасла жизни более 11 тысяч пожилых людей в Англии

Более 30 тысяч пожилых англичан благодаря прививке избежали госпитализации, свидетельствуют данные исследования

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Англии кампания массовой вакцинации населения от COVID-19 предотвратила смерть 11,7 тыс. людей в возрасте 60 лет и старше, а 33 тыс. пациентов старше 65 лет благодаря прививке не понадобилась госпитализация. Такие данные содержатся в исследовании Агентства общественного здравоохранения Англии (PHE), результаты которого опубликованы в пятницу.

Около двух третей взрослого населения Англии уже получили, по меньшей мере, первую из положенных двух доз вакцины от коронавируса, сообщают СМИ.

Данные PHE не включают Шотландию, Уэльс или Северную Ирландию, правительства которых проводят свою собственную политику по борьбе с пандемией.

PHE также сообщает, что анализ учитывает только прямое воздействие вакцин, а также "четкие и растущие" доказательства помощи от прививок. В связи с этим отмечается, что число смертей и госпитализаций, предотвращенных вакцинами, вероятно, выше.

"Вакцины уже спасли много жизней. Теперь мы видим огромное влияние, которое они оказали на предотвращение серьезных заболеваний у людей и, следовательно, на снижение загруженности наших больниц", - цитируют британские СМИ заявление руководителя отдела иммунизации PHE Мэри Рамзи.

В Великобритании применяют вакцины от AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Moderna.