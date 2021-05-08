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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:39Заразились
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Папа римский выступил за отмену патентов на вакцины от COVID-19

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск в субботу высказался в поддержку отмены патентов на вакцины против коронавируса COVID-19, сообщили западные СМИ.

"(Необходим - ИФ) универсальный доступ к вакцине и временная отмена прав интеллектуальной собственности", - цитируют СМИ слова понтифика из видеообращения к участникам концерта Vax Live.

При этом Франциск осудил "вирус индивидуализма" и "национализма", который препятствует распространению вакцин в мире. "Еще один вариант (вируса - ИФ) это когда мы ставим законы рынка или интеллектуальной собственности превыше законов любви и здоровья человечества", - отметил понтифик.

В администрации США заявили, что поддерживают инициативу ВТО о временном отказе от патентов на вакцины против COVID-19. Предполагается, что такой шаг может позволить нарастить производство вакцин в мире. Однако, как отмечают западные СМИ, производители медицинских препаратов не исключают, что отказ от патентов не приведет к такому эффекту.

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Ранее также сообщалось о заявлении генсека ООН Антониу Гутерриша, который считает правильным решение США поддержать идею о временном отказе в мире от патентов на вакцины против COVID-19.

В Европейском союзе эта инициатива встречена сдержанно, хотя председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и заявила о готовности обсуждать эту тему.

В субботу председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент Франции Эммануэль Макрон отмечали, что не считают приоритетом на данном этапе вопрос о патентах на антикоронавирусные вакцины.

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Хроника 09 января 2020 года – 08 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Папа римский Франциск Коронавирус

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