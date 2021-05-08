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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 05:13Заразились
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Глава ЕК призвала США увеличить экспорт вакцин, а не отменять патенты

Ранее президент США Джо Байден высказался за отказ от патентов для COVID-вакцин, чтобы скорее победить пандемию

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты и другие страны, в которых налажено производство вакцин от коронавируса, должны всемерно расширять их экспорт, а не просто говорить об отказе от защиты прав интеллектуальной собственности, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен.

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На пресс-конференции в португальском Порту, где в субботу открывается неформальный саммит Евросоюза, она заявила о готовности ЕС вести дискуссию по этому вопросу, но при этом призвала "рассматривать проблему под углом 360 градусов, потому что сейчас вакцины нужны всему миру".

Она посоветовала следовать примеру Евросоюза, который "является единственным регионом мира, экспортирующим вакцины в больших масштабах". По ее словам, около 50% вакцин против коронавируса европейского производства экспортируется почти в 90 стран, в том числе в рамках программы COVAX, поддерживаемой Всемирной организацией здравоохранения.

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"Мы приглашаем всех, кто участвует в обсуждении отказа от прав интеллектуальной собственности, также присоединиться к нам, чтобы взять на себя обязательство экспортировать большую долю того, что производится в их регионе", - сказала она.

Чиновница отметила, что только увеличение производства, устранение барьеров на экспорт и совместное использование вакцин могут немедленно помочь быстро бороться с пандемией.

"Итак, что необходимо в краткосрочной и среднесрочной перспективе: прежде всего, обмен вакцинами. Во-вторых, экспорт вакцин, которые производятся. И третье - это инвестиции в увеличение мощностей по производству вакцин", - резюмировала фон дер Ляйен.

На этой неделе администрация президента США Джо Байдена поддержала идею не распространять защиту права интеллектуальной собственности на вакцины от коронавируса COVID-19, чтобы скорее положить конец пандемии. На следующий день в пользу этой идеи высказался президент РФ Владимир Путин.

Впервые идею отказа от патента на вакцины от коронавируса еще в октябре высказали ЮАР и Индия. Ее поддержали во многих развивающихся странах, но Евросоюз, Великобритания и фармацевтические компании выступают против. Администрация Дональда Трампа также не поддерживала эту инициативу.

Хроника коронавируса. Май.

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Число случаев заражения коронавирусом в Эквадоре превысило 395 тысяч человек. На фото: житель Кито ждет очереди на вакцинацию.
Хроника 09 января 2020 года – 08 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Евросоюз Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйнен США

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