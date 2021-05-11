Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 158,9 млн человек

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника составило 158 955 775, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 303 858 человек.

В число стран с более 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 32 743 437 инфицированных COVID-19, зафиксировано 582 150 летальных исходов.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 за истекшие сутки увеличилось на 329 942 случая и достигло 22 992 436, число скончавшихся составило 249 992 против 246 116 сутками ранее.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 15 209 990 заболевших, из них умерло 423 229 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 425,6. В США на 1 млн жителей скончались 1 792 человека, Индии - 180, Бразилии - 1 980.