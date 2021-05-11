Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:09Заразились
на 10.05В России 4 888 727+8 465В мире 158 620 404+294 086

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 158,9 млн человек

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника составило 158 955 775, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 303 858 человек.

В миреВ Индии на фоне COVID-пандемии участились случаи поражения людей опасными грибамиВ Индии на фоне COVID-пандемии участились случаи поражения людей опасными грибамиЧитать подробнее

В число стран с более 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 32 743 437 инфицированных COVID-19, зафиксировано 582 150 летальных исходов.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 за истекшие сутки увеличилось на 329 942 случая и достигло 22 992 436, число скончавшихся составило 249 992 против 246 116 сутками ранее.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 15 209 990 заболевших, из них умерло 423 229 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 425,6. В США на 1 млн жителей скончались 1 792 человека, Индии - 180, Бразилии - 1 980.

Хроника коронавируса. Май.

8
Число случаев заражения коронавирусом в Эквадоре превысило 395 тысяч человек. На фото: житель Кито ждет очереди на вакцинацию.5 мая. Родственники совершают обряды во время похорон на месте массовой кремации на окраине Бангалора, Индия.5 мая. Тестирование на коронавирус в пригороде в Коломбо, Шри-Ланка.4 мая. Активист в Рио-де-Жанейро роет импровизированные могилы в память о 400 тыс. погибших от коронавируса и в знак протеста против недостаточных мер властей по борьбе с пандемией.3 мая. Школы Уругвая частично открылись после ослабления ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.2 мая. В Южной Корее число случаев заражения коронавирусом выросло на 541, в результате чего общее число заболевших увеличилось до 124 269 человек.1 мая. Швейцария ослабила ограничения, разрешив открыть рестораны, кинотеатры, театры и зоопарки при определенных условиях.1 мая. Тайский буддийский храм предлагает бесплатные похоронные услуги для жертв COVID-19 после того, как многие храмы отказались от этого.
Число случаев заражения коронавирусом в Эквадоре превысило 395 тысяч человек. На фото: житель Кито ждет очереди на вакцинацию.
Хроника 09 января 2020 года – 11 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Университет Джонса Хопкинса США Коронавирус Индия Бразилия

Новости по теме

Новости

Посольство РФ отвергло связь Москвы с кибератакой на Colonial Pipeline

Посольство РФ отвергло связь Москвы с кибератакой на Colonial Pipeline

Что случилось этой ночью: вторник, 11 мая

Израиль сообщил о ранении шести граждан выпущенной из Газы ракетой

Население Китая выросло на 72 миллиона с 2010 года

Израиль сообщил о продолжающихся 10 часов пусках ракет из сектора Газа

Израиль сообщил о продолжающихся 10 часов пусках ракет из сектора Газа
Пандемия коронавируса

Вакцинация "Спутником V" в Словакии начнется в ближайшие дни

Politico сообщило об активизации в США расследования "гаванского синдрома"

Politico сообщило об активизации в США расследования "гаванского синдрома"
Пандемия коронавируса

В США разрешили прививать подростков вакциной от Pfizer

Израильские военные допустили сухопутную операцию против ХАМАС

Нетаньяху заявил, что боевики из сектора Газа "перешли красную черту"

Нетаньяху заявил, что боевики из сектора Газа "перешли красную черту"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');