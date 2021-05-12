Число новых случаев COVID-19 в Крыму выросло на 2% за майские каникулы

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Количество выявленных в Крыму за прошедшую неделю случаев коронавируса увеличилось на 2%, сообщил замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

"За прошедшую неделю зарегистрировано 712 случаев новой коронавирусной инфекции, это на 2% больше по сравнению с предыдущей неделей. За последние три недели отмечается прирост новых случаев в среднем на 2,2%", - сказал Крутиков на брифинге в среду.

За неделю в Крыму госпитализировали 388 пациентов с COVID-19 - на 5% больше, число выписанных уменьшилось на 17% - до 487, уточнил министр здравоохранения республики Александр Остапенко.

По данным министра, всего в Крыму уже привили от COVID-19 около 174 тыс. человек, что в 4 раза больше официального количества переболевших. Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 60% жителей региона - порядка 900 тыс. человек. На данный момент республика получила 233 тыс. доз вакцины.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 41,6 тыс. человек, более 1,3 тыс. пациентов умерли. Ежедневный суточный прирост случаев коронавируса опустился ниже сотни в 20-х числах февраля и стабильно снижался, однако в конце марта возобновился рост.

В начале мая в Крыму начался высокий туристический сезон. Власти республики отчитались о рекордном числе гостей, отдохнувших на полуострове за праздники: 520 тысяч человек, что на 72% выше уровня 2019 года.