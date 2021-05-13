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Байден пообещал хорошие новости о Colonial Pipeline в течение суток

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил журналистам в Белом доме, что ожидает хороших новостей о ситуации с трубопроводом Colonial Pipeline в течение ближайших суток.

Во вторник министр энергетики США Дженнифер Гранхольм заявила, что компания-оператор американского трубопровода Colonial Pipeline к концу среды (по американскому времени) намерена объявить о начале возобновления транспортировки горючего.

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При этом министр пояснила, что затем по техническим причинам "потребуется несколько дней, чтобы восстановить работу трубопровода".

В понедельник компания-оператор Colonial Pipeline Company сообщила, что, как планируется, подвергшийся кибератаке трубопровод Colonial Pipeline возобновит работу на полную мощность к концу недели.

"Некоторые сегменты трубопровода в настоящее время возобновляют работу, в соответствии с действующими федеральными нормами", - отмечается в заявлении.

"Наш план (полного возобновления работы - ИФ) зависит от ряда факторов, связанных с безопасностью (...). Наша цель - восстановить работу до конца недели", - уточнили в компании.

В ФБР сообщили, что хакерскую атаку на американский трубопровод Colonial Pipeline действительно провела группировка DarkSide. О причастности данной группировки сообщало со ссылкой на источники агентство Associated Press. По информации собеседников агентства, целью атаки было вымогательство денежных средств.

В сообщении Associated Press говорилось, что речь идет о хакерской группировке, действующей с августа 2020 года. Эти хакеры заявляли, что никогда не нападают на больницы, учебные заведения, структуры госуправления и на другие объекты, не занимающиеся бизнесом. AP отмечает, что группировка также не проводит кибератак на постсоветском пространстве. По утверждению хакеров из DarkSide, часть доходов они передают на благотворительность.

Хакерская атака парализовала Colonial Pipeline - крупный топливопровод, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США, - 7 мая. Его работа все еще не восстановлена.

США Джо Байден Colonial Pipeline

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