Ученые датировали появление масштабных пожаров на Земле

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Лесные пожары стали широко распространенным явлением на Земле около 383 млн лет назад, что связано с эволюцией растений, установили ученые Алабамского университета.

В сообщении университета отмечается, что первые лесные пожары на Земле, вызванные молнией или извержением вулкана, происходили еще 420 млн лет назад, однако они не охватывали большую площадь, потому что первые сосудистые растения, не имеющие листьев, ветвей или развитой корневой системы, росли во влажном климате.

"Однако, используя ископаемые угли и геохимические сигналы из древних слоев горных пород, исследователи Алабамского университета обнаружили, что ранние лесные пожары начали распространяться около 383 млн лет назад", - говорится в сообщении.

Это также свидетельствует о том, что в это время деревья и кустарники освоили более засушливые места.

Биомаркерами, которые исследователи используют для реконструкции лесных пожаров, являются полициклические ароматические углеводороды, представляющие собой сложные группы соединений с конденсированными бензольными кольцами, образующимися при высоких температурах.

Ученые выяснили, что древние лесные пожары были особенно сильны в фаменский век девонского периода, 372 - 359 млн лет назад.

Кроме того, большинство свидетельств о пожарах относятся к восточной части древнего континента Еврамерика (Лавруссия), который состоял из современной Северной Америки, Гренландии и части Европы.

Команда проанализировала данные о распределении девонских растений, обнаружив из ископаемой летописи, что в восточной части Еврамерики в лесах начали доминировать высокие деревья и кустарники – предки современных семенных растений. Пожары в этот период носили "взрывной характер", считают ученые.

В настоящее время ученые изучают влияние древних пожаров на глобальное изменение климата: пожары могли привести к чрезвычайно низкому уровню кислорода в океанах, что вызвало массовое вымирание морских видов.