ХАМАС попытался атаковать ракетами израильский аэропорт возле Эйлата

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Движение ХАМАС в четверг запустило ракету по международному аэропорту "Рамон", расположенному на юге Израиля около города Эйлат, сообщило издание The Times of Israel.

Однако ракета упала возле Эйлата.

Издание отмечает, что ранее израильские власти перенаправили авиарейсы в аэропорт "Рамон" после того, как международный аэропорт имени Бен-Гуриона близ Тель-Авива также подвергся обстрелу.

Тем не менее, указывает The Times of Israel, эта ракета пролетела примерно 250 км над израильской территорией: речь может идти о самой дальнобойной ракете, когда-либо запускавшейся ХАМАС.

Между тем, в четверг представитель военного крыла ХАМАС Абу Убайда от лица своего командующего Мухаммеда Дейфа призвал "международные авиакомпании немедленно прекратить полеты в любой аэропорт в оккупированной Палестине".

Ранее боевики в секторе Газа начали ракетные обстрелы, чтобы поддержать палестинских демонстрантов в Иерусалиме. Ситуация в регионе осложнилась на фоне решения израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.

Также в ХАМАС объявили, что запустили самоподрывающиеся беспилотники из сектора Газа в южный Израиль. Эту информацию армия обороны Израиля пока не подтвердила.

По данным израильских военных, за последние три дня боевики движения ХАМАС выпустили по Израилю более 1,5 тыс. ракет. Военные уточнили, что около 350 ракет, запущенных из Газы, не достигли территории Израиля. Сотни других были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

В ответ армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 600 целям в секторе Газа.

С начала обострения ситуации вокруг сектора Газа погибли 83 палестинца, 487 пострадали. Жертвами ракетных обстрелов, предпринимаемых с территории сектора Газа, стали шестеро израильтян.