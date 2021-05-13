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ХАМАС попытался атаковать ракетами израильский аэропорт возле Эйлата

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Движение ХАМАС в четверг запустило ракету по международному аэропорту "Рамон", расположенному на юге Израиля около города Эйлат, сообщило издание The Times of Israel.

Однако ракета упала возле Эйлата.

Издание отмечает, что ранее израильские власти перенаправили авиарейсы в аэропорт "Рамон" после того, как международный аэропорт имени Бен-Гуриона близ Тель-Авива также подвергся обстрелу.

Тем не менее, указывает The Times of Israel, эта ракета пролетела примерно 250 км над израильской территорией: речь может идти о самой дальнобойной ракете, когда-либо запускавшейся ХАМАС.

Между тем, в четверг представитель военного крыла ХАМАС Абу Убайда от лица своего командующего Мухаммеда Дейфа призвал "международные авиакомпании немедленно прекратить полеты в любой аэропорт в оккупированной Палестине".

В миреИзраиль заявил, что не готов прекратить огонь с палестинцами до 15 маяЧитать подробнее

Ранее боевики в секторе Газа начали ракетные обстрелы, чтобы поддержать палестинских демонстрантов в Иерусалиме. Ситуация в регионе осложнилась на фоне решения израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.

Также в ХАМАС объявили, что запустили самоподрывающиеся беспилотники из сектора Газа в южный Израиль. Эту информацию армия обороны Израиля пока не подтвердила.

По данным израильских военных, за последние три дня боевики движения ХАМАС выпустили по Израилю более 1,5 тыс. ракет. Военные уточнили, что около 350 ракет, запущенных из Газы, не достигли территории Израиля. Сотни других были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

В ответ армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 600 целям в секторе Газа.

С начала обострения ситуации вокруг сектора Газа погибли 83 палестинца, 487 пострадали. Жертвами ракетных обстрелов, предпринимаемых с территории сектора Газа, стали шестеро израильтян.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной

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В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из квартала Шейх Джаррах. На фото: ракеты, выпущенные из Газы, летят в сторону Израиля.По меньшей мере 215 палестинцев получили в понедельник ранения в результате столкновений в районе мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Ранее власти решили ограничить доступ к Храмовой горе из-за того, что в этом году День Иерусалима совпадает со священным для мусульман месяцем Рамадан.Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В соцсетях также появились видеозаписи, на которых светошумовые гранаты попадают внутрь мечети Аль-Акса.Всплеск насилия отмечался в этом районе и ранее - в Рамадан, когда полиция блокировала доступ к популярному месту, где мусульмане традиционно собирались после дневного постаВпоследствии израильская полиция отменила ограничения, однако затем волнения палестинцев начались вновь на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.Израильские военные в ночь на вторник нанесли удары по 130 целям в секторе Газа, в ответ на ракетные обстрелы из Газы, не прекращающиеся с вечера понедельника. На фото: Израильский воздушный удар по городу Газа.Ракеты были выпущены по квартире командующего батальоном ХАМАС в многоэтажном доме, по штаб-квартире военной разведки и военным комплексам ХАМАС, местам производства боеприпасов, а также по двум тоннелям, которые использовали боевикиВечером в понедельник истек срок ультиматума ХАМАС, потребовавшего от властей Израиля очистить от сил безопасности Храмовую гору и квартал Шейх Джаррах в Иерусалиме, а также освободить всех палестинцев, задержанных в ходе беспорядков в городеЖертвами израильских ракетных ударов стали 24 человека, 103 человека получили ранения. Таковы данные палестинского агентства WAFA.Израильские военные допустили сухопутную операцию против ХАМАС. Министр обороны Бенни Ганц уже одобрил призыв 5 тысяч резервистов в случае обострения ситуации вокруг сектора Газа.
В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из квартала Шейх Джаррах. На фото: ракеты, выпущенные из Газы, летят в сторону Израиля.
Израиль Эйлат ХАМАС

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