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Израиль разработал план наземной операции в секторе Газа

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - План наземной операции армии обороны Израиля в секторе Газа будет представлен начальнику генштаба Авиву Кохави в четверг, сообщает газета The Jerusalem Post.

"Планы разрабатывались дивизией Газы и Южным командованием, затем они будут переданы на утверждение политическому руководству Израиля", - приводит газета газета слова пресс-секретаря армии Хидая Зильбермана.

Он отметил, что к границе уже переброшены дополнительные войска, в том числе бронетанковые бригады и подразделения десантников.

В миреХАМАС и Израиль продолжили обмен ракетными ударамиЧитать подробнее

Ситуация вокруг сектора Газа осложнилась после того, как боевики начали ракетные обстрелы израильской территории, чтобы поддержать палестинских демонстрантов в Иерусалиме, протестующих против решения израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в населенном пункте Шейх Джаррах.

По данным израильских военных, за последние три дня боевики движения ХАМАС и "Палестинского исламского джихада" (некоторые организации "Исламского джихада" запрещены в России) выпустили по Израилю более 1,5 тыс. ракет. Военные уточнили, что около 350 ракет упали на территории сектора Газа. Большинство других были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

В ответ армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 600 целям в секторе Газа.

Тунис, Норвегия и Китай выступили с инициативой проведения чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН по израильско-палестинскому конфликту. Предлагается провести заседание в открытом режиме с приглашением представителей Израиля и Палестины.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной

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В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из квартала Шейх Джаррах. На фото: ракеты, выпущенные из Газы, летят в сторону Израиля.По меньшей мере 215 палестинцев получили в понедельник ранения в результате столкновений в районе мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Ранее власти решили ограничить доступ к Храмовой горе из-за того, что в этом году День Иерусалима совпадает со священным для мусульман месяцем Рамадан.Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В соцсетях также появились видеозаписи, на которых светошумовые гранаты попадают внутрь мечети Аль-Акса.Всплеск насилия отмечался в этом районе и ранее - в Рамадан, когда полиция блокировала доступ к популярному месту, где мусульмане традиционно собирались после дневного постаВпоследствии израильская полиция отменила ограничения, однако затем волнения палестинцев начались вновь на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.Израильские военные в ночь на вторник нанесли удары по 130 целям в секторе Газа, в ответ на ракетные обстрелы из Газы, не прекращающиеся с вечера понедельника. На фото: Израильский воздушный удар по городу Газа.Ракеты были выпущены по квартире командующего батальоном ХАМАС в многоэтажном доме, по штаб-квартире военной разведки и военным комплексам ХАМАС, местам производства боеприпасов, а также по двум тоннелям, которые использовали боевикиВечером в понедельник истек срок ультиматума ХАМАС, потребовавшего от властей Израиля очистить от сил безопасности Храмовую гору и квартал Шейх Джаррах в Иерусалиме, а также освободить всех палестинцев, задержанных в ходе беспорядков в городеЖертвами израильских ракетных ударов стали 24 человека, 103 человека получили ранения. Таковы данные палестинского агентства WAFA.Израильские военные допустили сухопутную операцию против ХАМАС. Министр обороны Бенни Ганц уже одобрил призыв 5 тысяч резервистов в случае обострения ситуации вокруг сектора Газа.
В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из квартала Шейх Джаррах. На фото: ракеты, выпущенные из Газы, летят в сторону Израиля.
Израиль Палестина сектор Газа

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