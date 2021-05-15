Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Эквадоре
Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Эквадор зарегистрировал вакцину "Спутник V" против коронавируса, сообщил в субботу Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Таким образом, "Спутник V" зарегистрирован уже в 66 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек.
Ранее в субботу фонд сообщил, что в Венесуэле одобрена для применения вакцина "Спутник Лайт". В январе в этой стране зарегистрировали "Спутник V".
Вакцину "Спутник Лайт" после ее регистрации 6 мая в России уже успели зарегистрировать Ангола и Бахрейн.
"Спутник Лайт" - это один укол вакцины "Спутник V", разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ.
"Спутник V" вводится двукратно, его эффективность, по предварительным данным третьей фазы клинических испытаний, опубликованных в журнале The Lancet, составила 91,6%.