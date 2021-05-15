Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Эквадоре

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Эквадор зарегистрировал вакцину "Спутник V" против коронавируса, сообщил в субботу Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Таким образом, "Спутник V" зарегистрирован уже в 66 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек.

Ранее в субботу фонд сообщил, что в Венесуэле одобрена для применения вакцина "Спутник Лайт". В январе в этой стране зарегистрировали "Спутник V".

Вакцину "Спутник Лайт" после ее регистрации 6 мая в России уже успели зарегистрировать Ангола и Бахрейн.