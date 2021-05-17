Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 162,7 млн

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника составило 162 788 478, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире с начала распространения вируса от связанных с COVID-19 заболеваний умерло 3 379 462 человека.

В число стран с более 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлен суммарно 32 940 841 инфицированный COVID-19 зафиксировано 585 970 летальных исходов.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 за истекшие сутки увеличилось на 281 386 против 311 170 сутками ранее и достигло 24 965 463. За сутки умерли 4 106 человек, всего скончались 274 390.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных остается Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 15 627 243 заболевших, из них умер 435 751 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 435,3. В США на 1 млн жителей скончались 1 804 человека, в Индии - 197, в Бразилии - 2 038.