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Португалия откроет границы туристам из почти всех европейских стран

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Португалия с будущей недели открывает границы для въезда туристов из большинства европейских стран, сообщают в субботу местные СМИ со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны.

Теперь путешественники из стран, где число заражений коронавирусом в последние две недели держится на уровне менее 500 случаев на 100 тыс. человек, смогут совершать "все типы визитов в Португалию, включая несущественные поездки", то есть туристические.

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Иностранцы смогут въехать в страну с наличием отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до прибытия.

Ограничения сохранятся для Кипра, Хорватии, Литвы, Нидерландов и Швеции. Среди неевропейских стран въезд закрыт для граждан Бразилии, Индии и ЮАР.

Накануне оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что Россия с 25 мая возобновляет авиасообщение с рядом стран, среди которых и Португалия.

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