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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:47Заразились
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ВОЗ сочла, что второй год пандемии принесет больше смертей, чем первый

ВОЗ сочла, что второй год пандемии принесет больше смертей, чем первый
Кремация жертв коронавируса COVID-19 в Нью-Дели
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в пятницу заявил, что второй год пандемии коронавируса принесет больше летальных исходов в мире, чем в прошлом году.

"COVID-19 уже унес жизни более 3,3 млн человек. И мы на пути к тому, что второй год пандемии будет намного более смертоносным, чем первый", - сказал глава ВОЗ на пресс-конференции.

По его словам, особую обеспокоенность вызывает не только ситуация в Индии, но и, в частности, Непале, Вьетнаме, Таиланде и Египте.

Он отметил, что единственный выход из этой ситуации - это сочетание ограничительных мер и вакцинации.

Глава ВОЗ добавил, что странам следует объединить усилия в борьбе с пандемией и вакцинацией.

"Я понимаю, почему некоторые страны хотят вакцинировать своих детей и подростков, но на данном этапе я призываю пересмотреть это и, вместо этого, пожертвовать вакцины программе COVAX", - сказал он.

Согласно данным портала Worldometers, за время пандемии коронавируса в мире выявили свыше 161,9 млн случаев заражения, более 3,36 млн имели летальный исход.

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Хроника 09 января 2020 года – 14 мая 2021 годаПандемия коронавируса
ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус Коронавирус

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