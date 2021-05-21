Украинский апелляционный суд оставил в силе домашний арест Медведчука

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест народного депутата Украины фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

Соответствующее решение суд вынес в пятницу. В удовлетворении заявления депутатов о взятии Медведчука на поруки суд также отказал.

Апелляционный суд огласил только резолютивную часть определения, полный текст будет оглашен 26 мая.

Определение Апелляционного суда обжалованию не подлежит.

Печерский суд Киева поместил Медведчука под домашний арест 13 мая. Мера пресечения избрана до 9 июля включительно.

Решение суда обжаловали как защита украинского нардепа, так и прокуратура.

Как сообщалось, народные депутаты Виктор Медведчук и Тарас Козак (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") 11 мая были уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря. Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными.