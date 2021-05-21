Медведчук отверг подозрения в передаче информации спецслужбам РФ

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Народный депутат Украины фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявляет, что не передавал спецслужбам РФ секретную информацию о расположении подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), как утверждает обвинение, и в целом не имеет доступа к государственной тайне.

В пятницу журналистам в Киеве пред входом в Киевский апелляционный суд, где будет рассмотрена апелляция на решение о домашнем аресте депутата, отвечая на вопрос о том, передавал ли он секретную информацию, Медведчук сказал: "Я никогда не владел секретной информацией все эти годы. У меня был доступ к секретным материалам всех форм секретности до 2004 года, когда работал главой администрации (президента Украины - ИФ). После этого в течение 15 лет я никогда не был допущен к секретным данным".

Отвечая на вопрос, общался ли он неофициально с членами НВФ в Донбассе в 2014 году, Медведчук сказал: "Я вел переговоры в соответствии с полномочиями, которые мне были даны в отношении мирного урегулирования".

По его словам, он вел переговоры и по экономическим вопросам, в том числе по электроэнергии. "Я вел переговоры по принципиальным поставкам электроэнергии в Украину, и такой договор властью был подписан и заключен. Участие в переговорах по заключению контракта и подписанию самого контракта я никогда не принимал", - сказал он.

Также Медведчук подчеркнул, что не передавал никаких гарантий лидерам самопровозглашенных республик Донбасса от Украины, так как не имел на это никаких полномочий. "Я принимал участие в переговорах для того, чтобы достигнуть договоренностей, главная стратегическая цель которых - мирное урегулирование на Донбассе", - сказал депутат.

Говоря о своих встречах с пятым президентом Украины Петром Порошенко, Медведчук отметил: "Я встречался с господином Порошенко в 2014, 2015 и последующих годах, до 2018, пока мы не разошлись во взглядах по вопросам обмена удерживаемых лиц".

В контексте предстоящего рассмотрения судом апелляций на домашний арест и своих ожиданий от заседания, Медведчук сказал: "Я знаю, что ничего нового нет. Доказательства, которые были предметом подозрения, предметом обоснования меры пресечения остались прежними, недопустимыми. Они не говорят об объективности и справедливости в процессе подготовки подозрения".

Он вновь подчеркнул, что считает выдвинутые в его адрес подозрения незаконными и подлежащими отмене, как и избранную судом первой инстанции меру пресечения в виде домашнего ареста.

В чем обвиняют Медведчука

Как сообщалось, народные депутаты Виктор Медведчук и Тарас Козак (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") 11 мая были уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря. Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными.

Козак, по данным правоохранительных органов Украины, находится в РФ. В то же время, по информации Медведчука, Козак пребывает на территории Белоруссии, где проходит лечение. Козак объявлен в розыск, есть решение суда на его задержание для избрания меры пресечения.

Суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 июля 2021 года. На это решение подана апелляция и со стороны защиты Медведчука, и со стороны прокуратуры.