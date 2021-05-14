Путин пообещал реакцию РФ на зачистку политического поля на Украине

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Россия будет вынуждена реагировать на действия властей Украины, направленные на зачистку политического пространства страны от сил, заинтересованных в сотрудничестве с Россией.

"Это, безусловно, вопрос, который должен всегда находиться в поле нашего внимания, и мы своевременно должным образом, имея в виду все угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать", - сказал президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности страны.

Путин отметил, что на Украине сейчас "происходит совершенно очевидно зачистка политического поля".

При этом он обратил внимание на то, что реакция на подобные действия со стороны стран Запада отсутствует.

"Закрываются общенациональные СМИ - и ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать, поддерживают решения подобного рода", - сказал президент РФ.

"По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России, и, кстати говоря, в Крыму тоже, и ничего - это считается нормой", - подчеркнул Путин.

То есть, по его мнению, принимаются "решения явно политические и избирательные, направленные только на одно - зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирные решения кризиса на юго-востоке Украины, в Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией".

Путин задался вопросом, не станут ли подвергать уголовному преследованию на Украине всех, кто работает с Россией, в том числе в сфере экономики. Он добавил: "Я с трудом себе представляю, если объективно подходить к решению вопросов подобного рода: что, всех, кто работает с Россией, будут теперь на Украине привлекать к уголовной ответственности?"

При этом президент РФ напомнил, что товарооборот у России с Украиной за год составил $9,9 млрд.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам: "Мы смотрим, как развиваются события в Украине. Разумеется, мы никоим образом не собираемся вмешиваться, но хотим быть уверены, что речь не идет о политической охоте на ведьм и "зачистке" политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил".

Дело Медведчука

Пескова спросили, кем является Виктор Медведчук для Путина. "Он для Путина является одним из украинских политиков, который, в отличие от многих других, придерживается точки зрения о необходимости нормализации взаимовыгодных отношений между Россией и Украиной", - сказал Песков.

Народные депутаты Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и Тарас Козак 11 мая были уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. По словам генпрокурора Украины, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

В четверг суд поместил Медведчука под круглосуточный домашний арест. По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря. Еще один эпизод уголовного производства касается передачи спецслужбам РФ сведений, содержащих гостайну. Третий эпизод незаконной деятельности - ведение подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".