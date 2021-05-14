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Путин пообещал реакцию РФ на зачистку политического поля на Украине

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Россия будет вынуждена реагировать на действия властей Украины, направленные на зачистку политического пространства страны от сил, заинтересованных в сотрудничестве с Россией.

"Это, безусловно, вопрос, который должен всегда находиться в поле нашего внимания, и мы своевременно должным образом, имея в виду все угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать", - сказал президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности страны.

Путин отметил, что на Украине сейчас "происходит совершенно очевидно зачистка политического поля".

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При этом он обратил внимание на то, что реакция на подобные действия со стороны стран Запада отсутствует.

"Закрываются общенациональные СМИ - и ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать, поддерживают решения подобного рода", - сказал президент РФ.

"По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России, и, кстати говоря, в Крыму тоже, и ничего - это считается нормой", - подчеркнул Путин.

То есть, по его мнению, принимаются "решения явно политические и избирательные, направленные только на одно - зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирные решения кризиса на юго-востоке Украины, в Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией".

Путин задался вопросом, не станут ли подвергать уголовному преследованию на Украине всех, кто работает с Россией, в том числе в сфере экономики. Он добавил: "Я с трудом себе представляю, если объективно подходить к решению вопросов подобного рода: что, всех, кто работает с Россией, будут теперь на Украине привлекать к уголовной ответственности?"

При этом президент РФ напомнил, что товарооборот у России с Украиной за год составил $9,9 млрд.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам: "Мы смотрим, как развиваются события в Украине. Разумеется, мы никоим образом не собираемся вмешиваться, но хотим быть уверены, что речь не идет о политической охоте на ведьм и "зачистке" политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил".

Дело Медведчука

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Пескова спросили, кем является Виктор Медведчук для Путина. "Он для Путина является одним из украинских политиков, который, в отличие от многих других, придерживается точки зрения о необходимости нормализации взаимовыгодных отношений между Россией и Украиной", - сказал Песков.

Народные депутаты Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и Тарас Козак 11 мая были уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. По словам генпрокурора Украины, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

В четверг суд поместил Медведчука под круглосуточный домашний арест. По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря. Еще один эпизод уголовного производства касается передачи спецслужбам РФ сведений, содержащих гостайну. Третий эпизод незаконной деятельности - ведение подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Россия Украина Владимир Путин

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