Вакцины Pfizer и AstraZeneca показали эффективность против индийского штамма COVID-19

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Исследования, проведенные экспертами Службы общественного здравоохранения Англии, свидетельствуют, что американская вакцина Pfizer/BioNTech и британская AstraZeneca достаточно эффективны против индийского штамма COVID-19.

Опубликованные службой результаты исследований свидетельствуют, что эффективность Pfizer против индийского штамма коронавируса через две недели после введения двух доз достигает 88%, AstraZeneca - 60%.

"Я все больше убеждаюсь в том, что мы находимся на пути к реализации "дорожной карты", потому что эти данные показывают, что вакцина после двух доз работает эффективно (против индийского варианта)", - заявил в связи с этим министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

По его мнению, эти данные являются новаторскими, и он надеется, что правительство в соответствии с намеченной "дорожной картой" сможет отменить больше связанных с пандемией коронавируса ограничений в следующем месяце. В соответствии с планами правительства, отмена оставшихся ограничений по коронавирусу должна начаться с 21 июня.

В конце марта в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с двойной мутацией, также известную как B.1.617. Этот вариант более заразен, чем "обычный" коронавирус SARS-CoV-2, впервые выявленный в китайской провинции Ухань в начале 2020 года. До этого стало известно о "британском" и "бразильском" вариантах коронавируса, которые также отличались повышенной по сравнению с "уханьским" коронавирусом заразностью.