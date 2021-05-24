"Белаэронавигация" не заметила сокращения трафика над страной

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Авиатрафик в воздушном пространстве Белоруссии остается стабильным, визуально его значительного сокращения не заметно, сообщили "Интерфаксу" в госкомпании "Белаэронавигация".

"Отдельные компании полетели в обход Беларуси, но это обычная ситуация, компании могут сами менять маршруты по своим соображениям. В целом не могу сказать, что Беларусь стали обходить", - отметил замгендиректора "Белаэронавигации" по организации воздушного движения Валериан Гродь.

Он добавил, что полные данные о трафике за понедельник будут доступны только во вторник.

По его словам, пока "нет ни одного официального уведомления об отказе перевозчиков использовать воздушное пространство Беларуси".

"Предметная внешняя реакция пока не видна, по крайней мере, пока", - констатировал Гродь.

Запретить полеты гражданской авиации над Белоруссией призвали власти Литвы, а также политики ряда стран мира после вынужденной посадки в Минске самолета Ryanair и задержания одного из пассажиров - бывшего главного редактора NEXTA Романа Протасевича. Авиакомпания AirBaltic отказалась от полетов над Белоруссией, сообщил министр сообщения Латвии Талис Линкайтс.

Лайнер, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая получил сигнал о бомбе на борту. При проверке бомбы не нашли. После посадки выяснилось, что этим рейсом летел редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший главред признанного в Беларуси экстремистским портала NEXTA Роман Протасевич. Его и его спутницу задержали. Протасевич был объявлен в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года Генпрокуратура Белоруссии просила Минюст Польши его выдать для привлечения к уголовной ответственности по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.

Советник экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Франтишек Вечерко заявил BNS, что белорусская сторона вынудила пилотов Ryanair изменить курс, подняв в воздух истребитель МиГ-29. В белорусских СМИ появилась информация, что решение о посадке самолета Ryanair в Минске принимал лично Александр Лукашенко.

В Европейской внешнеполитической службе (ЕВС) назвали принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair неприемлемым шагом. ЕВС призвала "незамедлительно освободить Протасевича".