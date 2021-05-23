В Индии выявлено почти 9 тыс. случаев заражения опасным грибком

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Индии зафиксировано более 8800 случаев мукоромикоза - это инфекция, которая вызывается разнообразными видами грибов семейства мукоровые.

Как отмечает "Би-би-си", это довольно редкое заболевание, но его случаи участились на фоне пандемии коронавируса. Смертность при мукоромикозе достигает 50%, а некоторым пациентам приходится удалять глаза.

Более половины зафиксированных эпизодов приходятся на штаты Гуджарат и Махараштра. Еще в 15 штатах зарегистрировано от 8 до 900 случаев. В 29 штатах Индии власти рассматривают возможность объявления эпидемии.

Врачи полагают, что участившиеся случаи заболевания связаны с использованием стероидов при лечении COVID-19; по данным индийских медиков, болезнь выявляют через 12-18 дней после выздоровления человека от коронавируса. Исследования пациентов в Мумбаи показывают, что все заболевшие мукоромикозом были диабетиками, ни у одного из инфицированных не было нормального уровня сахара в крови.

"Би-би-си" приводит слова индийского врача, который сообщил, что 80% пациентов, поступающих с мукоромикозом, требуется операция. Медик отметил, что ранее в больнице Махараджа Йешвантрао в Индоре встречали 1-2 случая этого заболевания в год. Сейчас же в больнице выделены 200 коек для заболевших мукоромикозом. Во всем городе Индоре, по словам врача, 400 таких пациентов.

Медик считает, что эта инфекция даже более сложная, нежели COVID-19, так как без должного лечения смертность вырастает до 94%.

Мукоромикоз - это редко встречающееся заболевание, его признаками являются некротические поражения в носу и на нёбе, вызывающие боль и лихорадку. Кроме того, возможны симптомы со стороны центральной нервной системы, пациенты жалуются на опухание и боль в глазах. Болезнь поражает носовые пазухи, мозг и легкие. Она смертельно опасна для больных диабетом а также для больных ВИЧ/СПИД и раком. Смертность от мукоромикоза может достигать 50%, пишет "Би-би-си".

Возбудителями заболевания являются различные грибы, которые встречаются в почве, растениях, компосте, гниющих овощах и фруктах. Индийские медики отмечают, что следы грибов можно найти в носоглотке и на слизистых здоровых людей.