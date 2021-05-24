Лавров призвал не оценивать сгоряча инцидент с самолетом Ryanair

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Москве призывают не оценивать поспешно инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии и считают, Минск проявляет разумный подход в связи с этим инцидентом, заявил на пресс-конференции в Сочи глава МИД Сергей Лавров.

"Мы выступаем за то, чтобы эту ситуацию оценить не сгоряча, не "впохыхах", на основе всей имеющейся информации, тем более, что представитель МИД Республики Беларусь сделал развернутое заявление", - сказал он.

Министр обратил внимание, что белорусские власти подчеркнули свою готовность "действовать в этом вопросе транспарентно, готовность следовать всем международным правилам и гарантировать полную транспарентность, включая, в случае необходимости, прием международных экспертов".

"Я думаю, что это абсолютно разумный подход, и еще было подчеркнуто, что Белоруссия готова предоставить все необходимые материалы, которые подтвердят, как было сказано, что соответствующие авиационные власти действовали в рамках международных правил", - подчеркнул он. Ранее такую готовность выражал представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

"Важно на трезвую голову оценить эту ситуацию, тем более, подчеркну еще раз, что белорусские власти готовы предоставить всю необходимую информацию", - сказал Лавров.

Он напомнил прецедент 2013 года, когда по требовани ю США Австрия вынудила приземлиться самолет президента Боливии Эво Моралеса, а также случай в 2016 году, когда самолет "Белорусских авиалиний" был принудительно посажен в Киеве, поскольку Служба безопасности Украины "заинтересовалась гражданином Армении, находившимся на борту". В обоих случаях извинений не последовало, отметил министр.

Ранее об этих двух авиаинцидентах напомнила представитель МИД Мария Захарова. Она обвинила критиков действий Минска в нелогичности: "Либо должно шокировать все: от принудительных посадок в Австрии самолета президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлета белорусского борта с активистом антимайдана. Либо не должно шокировать аналогичное поведение других".

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