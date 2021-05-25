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Байден назвал инцидент с самолетом Ryanair "оскорблением международных норм"

Байден назвал инцидент с самолетом Ryanair "оскорблением международных норм"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден назвал "прямым оскорблением международных норм" ситуацию с самолетом Ryanair в Белоруссии и поручил разработать меры привлечения к ответственности виновных, сообщает Белый дом.

"Я присоединяюсь к многочисленным призывам провести международное расследование, чтобы установить все обстоятельства этого дела. Я приветствую новость о том, что Европейский союз призвал к целенаправленным экономическим санкциям и другим мерам и попросил мою команду разработать соответствующие варианты привлечения виновных к ответственности в тесной координации с Европейским союзом, другими союзниками и партнерами, а также международными организациями", - цитирует Белый дом заявление Байдена.

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Байден назвал арест Протасевича "позорными нападками как на политическое инакомыслие, так и на свободу прессы".

"Соединенные Штаты присоединяются к странам по всему миру в призывах к его освобождению, а также к освобождению сотен политических заключенных, которые несправедливо содержатся под стражей режимом Лукашенко", - заявил президент США.

"В течение нескольких месяцев белорусский народ добивался того, чтобы его голос был услышан, требуя демократии, уважения прав человека и сохранения основных свобод. Я приветствую мужество и решимость белорусов, борющихся за основные права, в том числе журналистов, таких как Роман Протасевич, и лидеров оппозиции, таких как Светлана Тихановская и ее муж Сергей Тихановский. США будут и впредь поддерживать народ Белоруссии в его борьбе", - добавил Байден.

Накануне в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась. Летевший этим рейсом создатель информационного портала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан. Также была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

Белорусские власти ранее объявили Протасевича в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года Генпрокуратура Белоруссии обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности по делу о массовых беспорядках в республике.

Хроника 23 – 25 мая 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
США Джо Байден Ryanair Белоруссия

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