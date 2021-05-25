США и ЕС пообещали привлечь к ответственности президента Белоруссии

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - США вместе с партнерами намерены привлечь к ответственности президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Как сообщает Белый дом, в беседе с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской "Салливан ясно дал понять, что Соединенные Штаты в координации с ЕС и другими союзниками и партнерами будут привлекать режим Лукашенко к ответственности".

Советник американского президента осудил инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair и задержание создателя информационного портала Nexta Романа Протасевича. Он заявил, что Соединенные Штаты требуют его немедленного освобождения, как и других политзаключенных в Белоруссии.

В сообщении говорится, что "Салливан заявил о решительной поддержке Соединенными Штатами требований белорусского народа в отношении демократии, прав человека и основных свобод", а также подчеркнул необходимость "проведения (в Белоруссии - ИФ) свободных и справедливых выборов под наблюдением ОБСЕ для урегулирования нынешнего кризиса".

Ранее Европейский совет призвал европейских перевозчиков избегать перелетов через Белоруссию, а также заявил, что ожидает от Международной организации гражданской авиации срочного расследования события в Минске как недопустимого инцидента. Лидеры стран ЕС выступили за введение новых санкций против Белоруссии в связи с инцидентом с посадкой самолета Ryanair в Минске.

Накануне в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась. Летевший этим рейсом Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега. Белорусские власти ранее признали портал Nexta экстремистским и объявили Протасевича в межгосударственный розыск.