NBC узнал о возможной встрече Путина и Байдена в Женеве

Президент США Джо Байден Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, скорее всего, пройдет в Женеве, сообщает в понедельник телеканал NBC со ссылкой на источники в американской администрации.

"Женева, Швейцария, является наиболее вероятным местом проведения потенциальной встречи между Байденом и Путиным, заявляют NBC News четыре источника в администрации (президента США - ИФ)", - говорится в сообщении корреспондента NBC Джеффа Беннетта в твиттере.

В начале мая Байден заявлял, что он ожидает встречи с Путиным, когда отправится в Европу в середине июня для встреч с лидерами НАТО, на саммит G7 и переговоры США-ЕС.

Российские СМИ на прошлой неделе сообщали, что местом возможной встречи Путина и Байдена может стать Швейцария.

В воскресенье, 23 мая, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что эти сообщения - слухи, которые в Москве не комментируют.

"Никогда не комментирую слухи. Вы думаете, что статьи не могут быть слухами? Чаще всего так и бывает", - ответил Лавров в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину на телеканале "Россия-1" (ВГТРК) на вопрос, правдивы ли слухи о возможном проведении российско-американского саммита в Швейцарии.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на прошлой неделе сообщил, что встреча президентов Путина и Байдена может состояться в ближайшие недели. Об этом он заявил в интервью исландской государственной телерадиокомпании RUV.