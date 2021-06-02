В Кремле не ждут принятия итогового документа после встречи с Байденом

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Кремле "сильно сомневаются", что по итогам переговоров президентов России и США может быть принят какой-либо совместный документ. Так пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на соответствующий вопрос на брифинге 2 июня.

Он говорил это и на прошлой неделе.

Встреча Путина и Джо Байдена пройдет 16 июня в Женеве.

2 июня "Коммерсантъ" сообщил, что российские и американские участники подготовки к саммиту пытаются согласовать текст итогового совместного заявления президентов. После встреч с Дональдом Трампом таких заявлений не звучало, напомнило издание.

Песков, комментируя эту публикацию, заявил: "Нет, пока вообще преждевременно об этом говорить. Пока нет никаких согласованных документов".

Он также допустил, что президенты могут обсудить проблему киберпреступности, но добавил, что еще рано обсуждать возможность сотрудничества двух стран в области кибербезопасности.

"Ничего не изменилось. Пока преждевременно об этом говорить. Когда начнется полноформатное сотрудничество в сфере информационной безопасности, к которому неоднократно призывал президент Путин, вот тогда и изменится. Но пока о сотрудничестве, конечно, говорить преждевременно", - подчеркнул Песков.

1 июня он отмечал, что российская сторона не собирается "стерилизовать повестку" двусторонних отношений перед саммитом, но считает очень важным, чтобы этот саммит состоялся.