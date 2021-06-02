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В Кремле не ждут принятия итогового документа после встречи с Байденом

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Кремле "сильно сомневаются", что по итогам переговоров президентов России и США может быть принят какой-либо совместный документ. Так пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на соответствующий вопрос на брифинге 2 июня.

Он говорил это и на прошлой неделе.

Встреча Путина и Джо Байдена пройдет 16 июня в Женеве.

2 июня "Коммерсантъ" сообщил, что российские и американские участники подготовки к саммиту пытаются согласовать текст итогового совместного заявления президентов. После встреч с Дональдом Трампом таких заявлений не звучало, напомнило издание.

Песков, комментируя эту публикацию, заявил: "Нет, пока вообще преждевременно об этом говорить. Пока нет никаких согласованных документов".

Он также допустил, что президенты могут обсудить проблему киберпреступности, но добавил, что еще рано обсуждать возможность сотрудничества двух стран в области кибербезопасности.

"Ничего не изменилось. Пока преждевременно об этом говорить. Когда начнется полноформатное сотрудничество в сфере информационной безопасности, к которому неоднократно призывал президент Путин, вот тогда и изменится. Но пока о сотрудничестве, конечно, говорить преждевременно", - подчеркнул Песков.

1 июня он отмечал, что российская сторона не собирается "стерилизовать повестку" двусторонних отношений перед саммитом, но считает очень важным, чтобы этот саммит состоялся.

Кремль Джо Байден Владимир Путин Женева США Дмитрий Песков

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