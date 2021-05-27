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Пентагон заявил, что США не называют Россию врагом

Пентагон заявил, что США не называют Россию врагом
Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что в США Россию не называют "врагом".

В ответ на просьбу корреспондента прокомментировать тот факт, что "Сербия, член программы НАТО "Партнерство ради мира", созданной, по сути, для борьбы с Россией, провела военные учения с врагом", Кирби заявил: "Никто не называл Россию "врагом", это вы ее так назвали. Это не тот термин, который мы используем для России".

Он отметил: "Я бы предложил этим двум суверенным странам самим говорить о своих учениях и двусторонних отношениях; это действительно их дело".

Пресс-секретарь Пентагона сказал, что Вашингтон "ценит Сербию как члена программы "Партнерство ради мира", а за возможными комментариями по поводу учений рекомендовал обращаться в НАТО.

Тем не менее, считает Кирби, "эти две страны (Россия и Сербия - ИФ) должны информировать о своих двусторонних отношениях, касающихся любых учений, которые они собираются провести".

По информации Минобороны РФ, Россия и Сербия с 20 по 25 мая проводили военные учения "Общий ответ 2021" антитеррористической направленности. В них с российской стороны приняли участие около 200 военнослужащих и 11 единиц техники.

Пентагон США Россия Джон Кирби Сербия

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