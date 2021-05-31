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Россиянке Сапеге в понедельник должны предъявить обвинение

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Минске 31 мая, как ожидается, будет предъявлено обвинение задержанной гражданке России Софье Сапеге, сообщил "Интерфаксу" ее адвокат Александр Филанович.

"Сегодня, 31 мая, в 12 часов будет рассмотрена жалоба на задержание Софьи. Также после обеда состоится предъявление ей обвинения ГСУ СК республики Беларусь", - сказал адвокат.

Сапега была задержана 23 мая вместе с журналистом Романом Протасевичем. Они вместе летели из Афин в Вильнюс рейсом Ryanair, который посадили в аэропорту Минска под предлогом сигнала о минировании (оно впоследствии не подтвердилось). Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

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Протасевич является редактором внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", экс-редактором признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA. Его подруга Сапега - гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета.

Ранее сообщалось, что Сапега задержана из-за подозрений в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. Так, было опубликовано видео, в котором Сапега говорил, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси".

В 2020 году власти Белоруссии включили создателей NEXTA Протасевича и Степана Путило в список лиц, участвующих в террористической деятельности. Протасевич обвиняется по делу о массовых беспорядках в Белоруссии. Массовые протесты в этой стране начались в августе 2020 года после президентских выборов, победителем которых власти объявили Александра Лукашенко. Оппозиция не признала итоги этих выборов, обвинив власти в их фальсификации.

Белоруссия София Сапега

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