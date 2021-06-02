Порошенко попросил о встрече Байдена с Зеленским до саммита с Путиным

Петр Порошенко Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Экс-президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время встречи с делегацией сенаторов США, находящихся на Украине, обратился с просьбой организовать встречу американского и украинского президентов до переговоров между Джозефом Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте партии в среду.

"Моей первой просьбой было – важно, чтобы встреча президента Зеленского и президента Байдена состоялась до встречи Байдена-Путина в Женеве 15 числа (российско-американский саммит планируется на 16 июня - ИФ). Потому что "ничего об Украине без Украины" было абсолютно жестким, бетонным требованием при моей каденции. Мы точно должны это сохранить. Не может судьба Украины обсуждаться без ее участия", - сказал Порошенко журналистам.

Он отметил, что в США очень тщательно следят за Украиной и относятся к событиям вокруг нее как к очень важной для американцев теме, и этим необходимо воспользоваться. "И я очень надеюсь, что визит американской делегации этому будет способствовать", - сказал лидер "Евросолидарности".

"Мы еще раз подчеркиваем – внутри страны мы можем драться. Внутри страны у нас есть множество обоснованных претензий к Зеленскому... Но мы должны объединиться и демонстрировать внутреннее единство в вопросах стратегических, проведении внешней политики. Очень надеюсь, что нам еще удастся исправить те провалы внешней политики, которые допустили Зеленский, Ермак (глава Офиса президента Андрей Ермак - ИФ) и вся их команда", - резюмировал Порошенко.

На Украине находится с визитом делегация сенаторов США, в которую входят сенаторы-демократы Джин Шахин и Крис Мерфи, а также сенатор-республиканец Роб Портман.

Встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве. В Кремле сомневаются, что по итогам переговоров президентов России и США может быть принят какой-либо совместный документ. Российская сторона не собирается "стерилизовать повестку" двусторонних отношений перед саммитом, но считает очень важным, чтобы этот саммит состоялся, сказал ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ не ждет прорывов от предстоящей встречи президентов.