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РФ не будет "стерилизовать повестку" перед саммитом Путина и Байдена

Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не допустят как недооценки, так и переоценки партнера

РФ не будет "стерилизовать повестку" перед саммитом Путина и Байдена
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российская сторона не собирается "стерилизовать повестку" российско-американских отношений в преддверии встречи президентов двух стран, заявил пресс-секретарь руководителя РФ Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул: "Мы думаем, что все равно очень важно, чтобы этот саммит состоялся".

Так представитель Кремля ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что в ближайшие дни из Москвы прозвучит ряд сигналов, которые будут для Вашингтона некомфортны.

При этом Песков не стал конкретизировать, что именно имел дипломат, посоветовав обратиться за разъяснениями в МИД.

Встреча Байдена с Путиным пройдет 16 июня в Женеве.

Песков также сообщил, что накануне встречи Путина и Байдена проводится глубокий анализ всего спектра внешней политики и различных событий, чтобы не допустить как недооценки, так и переоценки партнера.

"Для этого, наверное, и осуществляется глубокий анализ всего спектра внешней политики. Для этого анализируются все события, которые предшествуют саммиту, анализируются соответствующие заявления, конкретные действия, изучается пропорция соответствия заявлений конкретным действиям с тем, чтобы не было ни переоценки, ни недооценки (партнера по встрече - ИФ)", - сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, есть ли риск недооценки партнера по переговорам Путина с Байденом в Женеве 16 июня, как это, по оценке некоторых экспертов, произошло в 1961 году во время переговоров Никиты Хрущева с Джоном Кеннеди на встрече в Вене, после которой случился Карибский кризис.

Дмитрий Песков Владимир Путин США джо Байден

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