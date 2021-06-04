За рубежом в этом году могут выпустить 800 млн доз "Спутника V"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Зарубежные площадки готовы в этом году произвести 800 млн двухкомпонентных доз вакцины от COVID-19 "Спутник V", сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Те партнеры, которые есть, они достаточны для того, чтобы произвести 800 млн полнокомпонентных доз вакцины в этом году. Это очень мощные компании в Индии и других странах, действительно, ведущие фармкомпании в этих странах", - сказал Дмитриев в пятницу в интервью "России 24" (ВГТРК) на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он отметил, что российские компании-производители "Спутника V" "выступают блестяще": "Они полностью закрывают с лихвой потребности России в вакцине. И мы видим фактически, что их мощности чуть ли не удваиваются каждый месяц".

"Поэтому сейчас можно уверенно говорить, что России хватает вакцины в регионах, российские производители ее успешно производят, достаточно не только для России, но и (для поставок) за рубеж", - сказал глава РФПИ.

По его словам, более 20 производителей из 14 стран "либо уже производят нашу вакцину, либо будут производить" "Спутник V".

"Партнерство со странами по производству вакцины - это очень важно, это то, что предложил президент Путин с самого начала. Это было мудрое стратегическое решение, потому что мы видим, что без этих зарубежных площадок, безусловно, мы не можем удовлетворить тот мощный ажиотажный спрос на вакцину "Спутник V" и на "Спутник Лайт", который сейчас происходит в мире", - заявил Дмитриев.

Он уточнил, что большинство производителей - как раз не западные компании. "Это Индия, Корея, Китай, - это как раз страны не западные, и в том числе они производят нашу вакцину, потому что многие западные производители вакцин не делятся с ними технологиями, не строят с ними партнерства. То, что мы создали партнерства с этими странами, - это очень важный стратегический выбор России, который позволяет спасать десятки, сотни миллионов жизней в этом году", - сказал глава РФПИ.